محافظ بني سويف: إزالة إشغالات وحالات تعد على أرض زراعية و190 طن مخلفات في الواسطى

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة التصدي لكل صور التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ورفع إشغالات الطريق العام، بالإضافة إلى إنجاز كل أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى نفذت إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بزمام قرية الميمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلال حملة لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء ، فيما تم تنفيذ حملة إشغالات والتي أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف وسياج حديد بشارع طراد النيل، بالإضافة إلى رفع كل التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية وبروز المحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات؛ وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات ووصولا إلى مظهر حضاري لائق لشوارع المدينة.

وأشار إلى أن مركز ومدينة الواسطى شهد نشاط مكثف لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بالمدينة وعدد من القرى ورفع الأتربة من مدخل قرية قمن العروس، وطريق بني سويف/ القاهرة الزراعي أمام قرية الميمون وطريق ميدوم السياحي؛ لتحسين ومراعاة البعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي للقرى، حيث أسفرت الحملة عن توريد أكثر من 190 طن مخلفات لمصنع التدوير بالمنطقة الصناعية «كوم أبو راضي»، علاوة على رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.

ولفت إلى قيام قطاع الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة العامة بمدخل المدينة والطريق السريع وعزبة وصفي بقمن العروس، بينما تم عقد ندوة ثقافية تحت عنوان (الأسرة آمن) بقرية الميمون بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والأزهر وجامعة بني سويف.