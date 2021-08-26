«تأثير الإضافات العضوية على البطاطا» في رسالة ماجستير بـ«زراعة أزهر أسيوط»

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كشفت رسالة ماجستير للباحث محمود جمال بعنوان «تأثير الإضافات العضوية وغير العضوية على إنتاج محصول البطاطا» بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط عن دور هذه الإضافات في التأثير على النمو والمحصول.

وتهدف الرسالة إلى التقليل من الإضافات الكيماوية والأسمدة المعدنية للمحاصيل وترشيد استخدام تلك الأسمدة في ظل الظروف التي تمر بها أزمة الأسمدة، وكذلك إنتاج منتج شبه عضوي خالٍ من الكيماويات المصنعة، التي تؤثر بشكل سلبي على النمو، فضلًا عن تأثيرها الضار على التربة والبيئة.

وأوضحت الرسالة أن استخدام هذا المنتج صحي وآمن على الإنسان والحيوان، كما أوصت بضرورة استخدام الأسمدة العضوية بنسبة ٧٥%، بالإضافة إلى الأهمية المعدنية بنسبة ٢٥% للوصول إلى أعلى إنتاج للفدان، وكذلك صفات الجودة للمحصول.

وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور محمود الشربيني، أستاذ الخضر، رئيس قسم البساتين السابق بالكلية، والأستاذ الدكتور نبيل يونس، أستاذ الخضر بالكلية، ولجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور ماهر حسن حسني، أستاذ الخضر، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا بجامعة سوهاج، ممتحنًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور عبدالحكيم شوقي بدوي، أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين، ممتحنًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور نبيل يونس، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، عن لجنة الإشراف، حيث منحت الباحث الدرجة بتقدير عام ممتاز.