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الأردني عمر قرادة يحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في بارالمبية طوكيو

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الأردني عمر قرادة يحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في بارالمبية طوكيو الأردني عمر قرادة يحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في بارالمبية طوكيو

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منح الرباع الأردني عمر قرادة الميدالية الذهبية الأولى لبلاده والعرب، اليوم الخميس، وذلك في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

واحتل قرادة المركز الأول في منافسات رفع الأثقال لوزن 49 كجم، ونجح في رفع 173 كغم متفوقا على بطل أولمبياد ريو 2016، الفيتنامي لي فان كونغ، والذي رفع نفس الوزن، ولكن قرادة تفوق على خصمه، باعتبار أن وزن جسمه أقل من اللاعب الفيتنامي.

وأهدى عمر قرادة بذلك الميدالية الأولى للأردن والعرب في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تشهد مشاركة 234 لاعبا ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

وأحرز عمر قراده الميدالية الثالثة له في دورات الألعاب البارالمبية، وذلك بعد فضيتي بكين عام 2008 وريو عام 2016، وهي الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ الأردن بالألعاب البارالمبية، بعد ذهبية مها البرغوثي في كرة الطاولة في سيدني عام 2000.

ويملك الرباع العالمي عمر قرادة (40 سنة) سجلا حافلا بالإنجازات في 28 بطولة منذ عام 2003 ولغاية الآن، عربيا وقاريا وعالميا.

المصرى اليوم

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