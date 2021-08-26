أخبار عاجلة

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

المثلوثي: تدربت بمفردي لمدة 8 أشهر ولا يوجد شئ أفضل مع التتويج مع

Print
المثلوثي: تدربت بمفردي لمدة 8 أشهر ولا يوجد شئ أفضل مع التتويج مع الزمالك المثلوثي: تدربت بمفردي لمدة 8 أشهر ولا يوجد شئ أفضل مع التتويج مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد التونسي، حمزة المثلوثي أنه تعرض لصعوبات كبيرة عقب الانضمام لصفوف ، في ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الصفاقسي التونسي.

وقال المثلوثي من خلال تصريحات إذاعية، «لا يوجد ما هو أفضل من أن تحصل على بطولة بحجم الدوري المصري مع فريقك وفي أول موسم لك مع الفريق والأجمل أنها بطولة عائدة بعد غياب.»

وأضاف، «البداية مع الزمالك كانت صعبة للغاية، لم أكن جاهز من الناحية البدنية والأمر الوحيد الذي ندمت عليه هو عدم استكمال الموسم مع الصفاقسي، مكثت 8 أشهر بدون تدريبات، الأمر أثر على من ناحية الجاهزية البدنية، كنت أخوض التدريبات بمفردي، تعرضت لانتقادات كبيرة وضغوط كبيرة أيضا، الضغط الإعلامي هنا كبير وكبير للغاية خاصة عندما تلعب في ناد بحجم الزمالك لديه جماهير بالملايين، لكن لدي ثقة في نفسي وشخصية قوية، أصبحت جاهز وكنت حاضر في المرحلة الحاسمة في بطولة الدوري.»

وعن زميله السابق في الزمالك فرجاني ساسي قال، «كنا دائما مع بعض، حتى على مستوى العائلة نحن أصدقاء، ترك فراغا برحيله لكن أتمنى له التوفيق وهذه هي سنة الحياة، أدين له بالمساعدة في أن يجعلني أدخل في أجواء الفريق بسرعة جدا.»

وعن المدرب باتريس كارتيرون قال، «كارتيرون مدرب معروف بالتركيز على الأمور البدنية، في المعسكر الأخير في الإسكندرية عملنا سويا بشكل قوي، تم وضع أهداف منه لي وهي أن أقوم بالجري 10 كيلو في كل مباراة وهذا ما حدث، إنه مدرب رائع يعرف كيف بشكل علمي أن يجهز اللاعبين على المستوى الفني والذهني.»

وعن علاقته بعلي معلول نجم النادي الأهلي قال إنه لم يتقابل معه كثيرا مشيدا بالعلاقة بينهما وتمنى له التوفيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك