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ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

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ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
تتعلّق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين

ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رسالة خطية إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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