«الهجرة الدولية» تطالب بـ24 مليون دولار لدعم 5 ملايين أفغاني

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ناشدت منظمة الهجرة الدولية المجتمع الدولي، اليوم، بجمع 24 مليون دولار للمساعدة في دعم أكثر من خمسة ملايين نازح في أفغانستان يعيشون في ظروف «شديدة الخطورة».

وقالت المنظمة، في بيان لها، نقلته وسائل إعلام عالمية، إن الأولويات تشمل توفير المأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية لنحو 5.5 مليون نازح في أفغانستان، منهم أكثر من 550 ألفًا نزحوا خلال 2021، وفَرَّ نحو نصفهم من منازلهم منذ يوليو الماضي.

وأكدت المنظمة أن نحو نصف عدد سكان أفغانستان، البالغ 40 مليون نسمة، في حاجة إلى مساعدات إنسانية بالفعل في بداية هذا العام، منهم عشرة ملايين طفل، وأن من المتوقع أن تزيد هذه الاحتياجات.

في سياق متصل، قال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في أفغانستان، ستيوارت سيمبسون، إن أنشطة المنظمة الإنسانية مستمرة كلما أمكن وفقًا لسهولة الوصول والوضع الأمني.

وأضاف أن عمليات النزوح واسعة النطاق بسبب الصراع والجفاف، والتي فاقمتها جائحة كوفيد- 19، تزيد حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما تنتج عنه احتياجات إنسانية ومتطلبات حماية ضخمة في البلاد.