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انطلاق المؤتمر الدولي الثامن حول «الرقمنة والرعاية الصحية» بتمريض جامعة القناة في أكتوبر

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انطلاق المؤتمر الدولي الثامن حول «الرقمنة والرعاية الصحية» بتمريض جامعة القناة في أكتوبر انطلاق المؤتمر الدولي الثامن حول «الرقمنة والرعاية الصحية» بتمريض جامعة القناة في أكتوبر

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تنظم كلية التمريض جامعة قناة السويس المؤتمر العلمي الدولي الثامن والمزمع إقامته في الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ أكتوبر المقبل، تحت عنوان «الرقمنة اتجاهات حديثة نحو التميز في الرعاية الصحية».

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ويشارك في المؤتمر كليات التمريض من داخل وخارجها، يعقد المؤتمر بقاعة المحاكاة بهيئة قناه السويس بالإسماعيلية.

ويشرف على تنفيذ المؤتمر الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد الكلية، والدكتورة سمية السيد أبوعبده وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

هذا ويعقد على هامش المؤتمر جلسة اجتماع لجنه قطاع التمريض يوم ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١.

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