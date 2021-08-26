محافظ قنا يتفقد مشروع مجمع الخدمات الحكوميه بقرية الكلالسة ضمن مبادرة حياة كريمة

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أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمركز قوص لمتابعة الأعمال الإنشائية التي تجرى بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الكلالسة، رافقه الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة حياة كريمة، بمحافظة قنا، والعميد خالد فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا خلال جولته أن مجمع الخدمات الحكومية يقع على مساحة ٦٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ١٠ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ٣٨٪، مشيرًا إلى أن المجمع يقع ضمن مساحة ٧٢٠٠ م٢ مخصصة لإنشاء مجمع خدمات زراعي ومركز تكوين مهني ووحدة صحية للتيسير على المواطنين وتحقيق نوع من التنمية الشاملة والمستدامة من أجل تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر.

محافظ قنا يتفقد حياة كريمة

وأضاف الداودي أن المجمع يأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء 19 مجمع خدمي بالقرى الأم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم تصميمها لتضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي، مؤكدًا أن المجمعات الحكومية تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، ومن ثم ستسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة بكل سهولة ويسر.