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العثور على جثة «سباك» شنق نفسه داخل منزله في شبين القناطر

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العثور على جثة «سباك» شنق نفسه داخل منزله في شبين القناطر العثور على جثة «سباك» شنق نفسه داخل منزله في شبين القناطر

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تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة قيام سباك بشنق نفسه بحجرة داخل منزله بقرية كفر الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الشوبك، دائرة المركز بالعثور على جثة «م. م» متوفيا داخل مسكنه.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام المتوفي بشنق نفسه بحجرة منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

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