«الزراعة» تنظم يوم حقلي لاستعراض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة لمواجهة مخاطر المناخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي يوم حقلي للأرز والذرة الشامية في محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والنائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية للبحوث، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية، ووكلاء وزارة الزراعة ومديري الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي لاستعراض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة الشامية وقدرتها على تحمل التغيرات المناخية وأقل الإحتياجات المائية.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، على هامش الجولة، إن تنظيم اليوم الحقلي يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في خدمة المجتمع وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، موضحًا دور مركز البحوث الزراعية ممثلا في المعاهد البحثية هو استنباط أصناف أكثر تحملا للأمراض، وتتميز في الثبات في الإنتاجية وتكون أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف «سليمان»، أن دور المعاهد البحثية نجحت في استنباط سلالات من المحاصيل أعلى إنتاجية وتساهم في تقليل الفجوة الغذائية للدولة المصرية، وفقا لخطتها في تحقيق هذا الهدف القومي، موضحا انه يتم تسجيل الأصناف الجديدة وفقا للقواعد المعتمدة من لجنة تسجيل الأصناف النباتية بوزارة الزراعة بعد تجربتها في المحطات البحثية وتكويدها لضمان الشفافية في إجراءات التسجيل، وأنه يتم تنفيذ إجراءات علمية لحماية الإنتاج وضمان كفاءة السلالات لزيادة الإنتاجية باحتياجات مائية أقل.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن وزارة الزراعة ليس من مصلحتها وضع العراقيل أمام تسجيل أصناف من المحاصيل من أي جهة بحثية سواء مراكز بحثية أو جامعات، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفقا لقواعد إجرائية تستهدف حماية الثروة الزراعية من أية أمراض قد تهددها نتيجة التسرع في تسجيل أصناف بدون التأكد من مقاومتها للأمراض.

‏من جانبه، قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن هدف اليوم الحقلي هو الإطلاع على هجين الذرة الشامية وكذلك على أصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة المياه، موضحًا أن محصول الذرة الشامية يحتوي على «٤٣ هجينًا مبشرًا أصفر أبيض فردي وثلاثي وأحمر»، يشكل أحد أهم خطوات النهوض بالمحصول لتلبية الإحتياجات المحلية من الذرة الشامية سواء للإستهلاك الآدمي أو الحيواني أو الداجني.

وأضاف «خليل»، أنه بالنسبة لمحصول الأرز هناك أصنافًا تحت التسجيل وبعض الهجن المبشرة من الأرز الهجين مبكرة النضج، موضحًا أنه تم حصاد بعض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة أمام الحضور، وكانت الإنتاجية مبشرة بالخير وتقدير إنتاجية المحصول، بحضور ممثلين عن شركات إنتاج التقاوي وخبراء الصناعة وأستاذة المحاصيل بمختلف الجامعات المصرية.

وفي سياق متصل وفي إطار فاعليات اليوم الحقلى تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات بتفقد برنامج أمراض الأرز والذرة بمحطة بحوث سخا، كما تفقد معمل قسم بحوث أمراض الأرز بمبني مركز البحوث والتدريب الأرز، حيث تم إمداد المعمل بعدد كبير من الأجهزة الحديثة التي تساعد في إنتاج أصناف أرز عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض

وفي سياق متصل، قال د. حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بزيارة محطة انتاج التقاوى في سخا وأشاد بالمستوى المتميز للمحطة ودورها في توفير تقاوي عالية الجودة وبأسعار مخفضة للمزراعين.

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة

حقول أرشادية للأصناف الجديدة من الذرة