وزير الأوقاف : نشكر الرئيس على اهتمامه الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمالية للأئمة

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توجه د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمالية للأئمة.

وأكد وزير الأوقاف أن جميع قيادات الوزارة المسؤولين عن برنامج إعداد وتأهيل الأئمة سيضاعفون جهودهم ويبذلون أقصى طاقاتهم في تحقيق توجيهات الرئيس.

كما أكد الوزير أن اهتمام وتوجيهات ورعاية الرئيس السيسى لهذه البرامج هي خير داعم لنا وللأئمة ولجميع العاملين بالأوقاف، معاهدين الله (عز وجل) أن نبذل أقصى وسعنا في خدمة ديننا ووطننا ولا سيما في مجال نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك بنى الفكر المتطرف.