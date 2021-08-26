محافظ قنا يتفقد قسميّ الغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين بمستشفى الجمعية الشرعية بقوص

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفى الجمعية الشرعية بمدينة قوص لمتابعة سير العمل به، رافقه النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد خالد فوزي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وفضيلة الشيخ أحمد مصطفى المشرف العام على أنشطة الجمعية الشرعية بقنا، والدكتور محمد على رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أطباء وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

محافظ قنا يتفقد مستشفى الجمعية الشرعية

تفقد محافظ قنا خلال زيارته قسميّ الغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين المزودين بأحدث أجهزة التنفس الصناعي ويقدم جميع خدماته بالمجان.

محافظ قنا يتفقد مستشفى الجمعية الشرعية

أكد «الداودي» على أهمية الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأكثر احتياجا بمختلف ربوع الوطن.

محافظ قنا يتفقد مستشفى الجمعية الشرعية

وأوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الجمعية الشرعية تعمل في مصر منذ ما يقرب من 110 أعوام، ولها العديد من المساهمات الجيدة في مجال الرعاية الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وتقدم نموذجا يحتذى به بين الجمعيات الأهلية في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المنظمة والتي تقدم مساعدات للمواطنين غير القادرين.

محافظ قنا يتفقد مستشفى الجمعية الشرعية

قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شرحاً موجزاً عن مكونات المركز الطبي والخدمات التي يقدمها للمواطنين، مؤكدا أن المركز مكون من خمسة طوابق للأعمال الإدارية والطبية، من بينها قسم الغسيل الكلوي والذي يضم ١١ ماكينة ويعمل على مدار اليوم من خلال ثلاث ورديات ويعمل به أطباء مدربون يتمتعون بكفاءة عالية، بينما يحتوي قسم الأطفال المبتسرين على ٢٥ حضانة أطفال، مضيفا أن المركز الطبي للجمعية قام بإجراء حوالي ٢٢٠ عملية جراحية للعيون لإزالة المياه البيضاء والزفرة وتثبيت وحول بتكلفة تقدر بحوالي ٤٥٠ ألف جنيه.