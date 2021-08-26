أخبار عاجلة

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين

Print
أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين
الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث

أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين

قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.
ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.
ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
انفجار في محيط مطار كابل.
وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها