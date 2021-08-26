الموافقة على إنشاء مزرعة سمكية لخدمة طلاب كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج

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وافق مجلس إدارة المنشآت الجامعية بجامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، على إنشاء مزرعة سمكية تعليمية إرشادية لخدمة طلاب قسم أمراض الأسماك بكلية الطب البيطري بالجامعة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد بمنطقة الكوامل.

وقال «عبدالخالق» إن الهدف من إنشاء المزرعة تعليم وتدريب الطلاب على الجزء العملي، إلى جانب تقديم نموذج استرشادي لمربي الأسماك والمستثمرين، وأيضاً توفير عينات أسماك مضمونة المصدر لطلاب الدراسات العليا والبحث العلمي، لافتا إلى أنه تمت الموافقة كذلك على بدء التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات التصنيعية والإنشائية لتغطية احتياجات الجامعة.

وأوضح أن الإجتماع ناقش عددا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على بعضها وإرجاء البعض الآخر، وأيضاً إضافة تعديلات على عدد من المذكرات الواردة للجنة، لافتا إلى أنه من أبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها تخصيص ١٨ قاعة بمجمع الفصول بمقر الجامعة الجديد لتكون خاصة بكلية التربية لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب، وتخفيف التزاحم وحل مشكلة تكدس الطلاب سواء على مستوى التدريس أوالامتحانات، وكذلك تم التطرق إلى عدة مقترحات ومنها إنشاء مخزن أنابيب خاص بالمدينة الجامعية بمكان آمن يتبع قواعد السلامة المهنية، وكذلك تكليف إدارة المشتريات بتوريد أجهزة التكييف لمشروع مبنى الإدارة المركزية بالمقر الجديد، بالإضافة إلى الموافقة على تعميم استخدام وحدات الإضاءة «الليد» بكافة مباني الجامعة.