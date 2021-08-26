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مقطع يظهر زحامًا شديدا فوق جسر الملك فهد بعد تعطل نظام الجوازات

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مقطع فيديو يظهر زحامًا شديدا فوق جسر الملك فهد بعد تعطل نظام الجوازات مقطع يظهر زحامًا شديدا فوق جسر الملك فهد بعد تعطل نظام الجوازات

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أظهر مقطع ، تم تداوله عبر وسائل إعلامية محلية، زحاما شديدا فوق جسر الملك فهد بالمملكة العربية بعد تعطل نظام الجوازات.

وحسب جريدة «عكاظ» السعودية؛ أظهر المقطع عودة بعض السيارات إلى السعودية بسبب تعطل النظام، وذلك عقب الانتظار لمدة تفوق الساعتين.

يشار إلى أن جسر الملك فهد جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بطول يبلغ 25 كيلو مترا وعرض 23.2 مترا، ويبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة.

وقد افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر 1986، فيما أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74.000) مسافر يومياً.

المصرى اليوم

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