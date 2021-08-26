رحلة علمية لطلاب «بيطري القناة» إلى المتحف الزراعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس رحلة علمية للمتحف الزراعي بالدقي، لطلاب وطالبات البرنامج الدراسي المميز الأدوية والمستحضرات البيطرية، وذلك بقسم الفلورا وتصنيف النباتات بالمتحف.

تأتي الزيارة الميدانية في إطار حرص وتوجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على ربط المقررات الدراسية بالجانب العملي الميداني، من أجل إعداد خريج يواكب تطورات العصر، قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن كلية الطب البيطري واحدة من الكليات العملية الهامة والتي أضافت برنامجين دراسيين مميزين لأول مرة العام الأكاديمي الماضي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ يواكبان التطورات العلمية هما برنامج الحياة البرية وطب حدائق الحيوان، والأدوية والمستحضرات البيطرية.

وقد أوضحت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري أن الرحلة العلمية تهدف للتعرف على النباتات المختلفة بأشكالها وتصنيفاتها، وأهميتها الطبية واستخداماتها، موضحة أن طلاب الفرقة الأولى ببرنامج الأدوية والمستحضرات يدرسون المقرر الدراسي النباتات الطبية والسامة كمقرر اختياري.

وأضافت الدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن الزيارة أقيمت تحت إشراف الدكتورة كوثر عبدالواحد الهادى أستاذ الطب الشرعى والسموم، والدكتورة رانيا حلمى عبده رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، والدكتورة شيرين محمد محمود أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم، وطبيب بيطري يسرا رضا عرفة المدرس المساعد بالقسم.

وأضافت وكيل الكلية أن الدكتور عبدالحليم عبدالمنجى أستاذ تصنيف النباتات قام بالشرح النظرى للطلاب عن تاريخ ووظيفة المعشبة بقسم الفلورا، و كيفية تجهيز وحفظ عينات النباتات، وتقسيمها، وكذلك قام باستعراض الأنواع المختلفة منها، مع عرض نماذج من عينات النباتات المحفوظة ذات الأهمية الطبية، حيث قام الطلاب بفحصها ظاهريا والتعرف عليها.