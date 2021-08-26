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مُقدم برامج مصري يتعرض لهجوم بسبب تصريحاته حول لبنان وزوجته اللبنانية تتدخل

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مُقدم برامج مصري يتعرض لهجوم بسبب تصريحاته حول لبنان وزوجته اللبنانية تتدخل مُقدم برامج مصري يتعرض لهجوم بسبب تصريحاته حول لبنان وزوجته اللبنانية تتدخل

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عبّر مقدم البرامج المصري أيمن القيسوني، عن معاناة مر بها الساعات الماضية، أثناء محاولته تزويد سيارته بالوقود، وأدت كلماته إلى تعرضه للانتقادات.

وقال «القيسوني» خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر «انستجرام»: «5 ساعات عشان استنى أحوط بنزين وممالتش البنزين، الذل اللي احنا فيه عيب، عيب أي مواطن يعيش الذل دا.. البلاد اللي في أفريقيا اللي مش لاقيه تأكل عندها الحاجات دي».

وتسبب مقطع الفيديو، في غضب وهجوم اللبنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا تدّخلت زوجته اللبنانية الجنسية.

وكشفت زوجته نسرين زريق أن «القيسوني» ذو أصول لبنانية، واستكملت: «أنا وأيمن بعد 6 ساعات وبعد ما نقرب نملي بنزين يقولوا لنا مابقى عندنا بنزين.. كل واحد منا بلبنان عم يعيش هالوضع لكن ما قبلتوا كلام أيمن.. هيدا المصري عايش بلبنان معنا وبيعاني معنا على البنزين والغاز والدواء.. لأن باسبوره مش لبناني (ينتقد)؟».

واستكملت: «أي جنسية عايشه معنا وبتعيش معنا معانتنا حقه يتكلم.. أيمن أمه لبنانينة ومراته لبنانية وأولاده الاثنين نصهم لبناني بعروقه دم لبناني فهو نصف لبناني».

في المقابل، تحدث أيمن القيسوني، لشبكة «العربية» حول الفيديو، لافتًا إلى أنه وقف لأيام أمام محطة بنزين، دون أن يفلح في الحصول على الوقود الذي يحتاجه.

وتابع: «لبنان بلد ديمقراطي وأنا أملك الحق في حرية الرأي»، مشيرا إلى أن أمه لبنانية وزوجته لبنانية أيضا وله منها طفلات، وأنه يعيش في لبنان منذ نحو 20 عاما.

المصرى اليوم

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