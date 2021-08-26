إصابة أم وأطفالها في تصادم بين ملاكي ونقل ببني سويف

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أصيبت أم وأطفالها الأربعة باصابات مختلفة، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، أمام مقابر قرية ميدوم بمركز الواسطى ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات اﻹسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء مصطفى مشهور مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل بالطريق الفرعى الواسطى ميدوم أمام مقابر قرية ميدوم بسبب السرعة، واستقبل مستشفى الواسطى المركزى المصابين، وجمعيهم مقيمون بدائرة المركز، وهم: فهد نزيه محمد، 10 أعوام، وبه جروح وكدمات متفرقة، وفاطمة الزهراء نزيه محمد، 12 عاما، وبها جروح وكدمات متفرقة، وضحى نزيه محمد، 8 أعوام، وبها جروح وكدمات متفرقة، ونورين نزيه محمد، وبها اشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء سليمان، 40 عاما، «اﻷم» وبها جروح وكدمات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة.