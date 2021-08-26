وزير بريطاني يحذر: هجوم قاتل وشيكًا من جانب داعش على العاصمة الأفغانية

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تعرضت طائرة نقل عسكرية إيطالية لطلقات الرصاص عندما كانت تغادر مطار كابول، حسبما أفاد صحفي إيطالي كان على متن الطائرة لقناة سكاي 24 تي جي، وقال إن الطائرة كانت تحمل ما يقرب من مائة مدني أفغاني عندما تعرضت لطلقات نارية بعد دقائق من إقلاعها.

وقال وزير القوات المسلحة جيمس هيابي لبرنامج «توداي» الذي يذاع على راديو بي بي سي، إن هناك تقارير ذات مصداقية كبيرة تفيد بأن هجوما شديدا سوف يحدث من جانب تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في كابول، والذي يعتبر عدو طالبان اللدود والذي يريد أن يتسبب في تشويه النظام الحاكم الجديد.

وأخطرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا رعاياها للفرار من المطار بسبب تهديدات إرهابية، مع القوات الغربية التي لا تزال متمركزة هناك، وسط مخاوف مسؤولين من هجوم متعدد بسيارات مفخخة، حسب وسائل إعلام عالمية في تقارير لها اليوم، والتي أشارت إلى أن هذه المخاوف تضيف ضغوطا زائدة على عملية إخلاء الأجانب العالقين مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لمغادرة القوات الأجنبية، والذي تقرر يوم الثلاثاء المقبل.

في حين ينطلق الأفعان، الذين نصحوا بالبقاء بعيدا عن مطار كابول إلى باكستان وإيران، في محاولة للفرار بعدما أمرتهم المملكة المتحدة بالتوجه إلى الحدود، بينما أعلنت عدة دول إنهاء عمليات النقل الجوي اعتبارا من اليوم.