أخبار عاجلة

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغطاء النباتي" يوقّع مع "محمية الملك عبد العزيز" مذكرة تفاهم

Print
"الغطاء النباتي" يوقّع مع "محمية الملك عبد العزيز" مذكرة تفاهم "الغطاء النباتي" يوقّع مع "محمية الملك عبد العزيز" مذكرة تفاهم
للتعاون في تنمية التنوع النباتي

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، في مقر المركز بالرياض، للتعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي بالمحمية.

وقّع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقّع عن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبد الله القثمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الطرفين، لتحقيق بيئة مستدامة من خلال تنمية الغطاء النباتي في المحمية والمحافظة على تنمية التنوع النباتي بها.

وتغطي مجالات التعاون: المشاركة في الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي والتنوع النباتي في المحمية.

كما تشمل مجالات التعاون: القيام بالدراسات المشتركة، ومشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات التنمية البيئية.

ويسهم الطرفان في تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة.

كما يسهمان، بموجب المذكرة، في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزّز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية في المحمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة