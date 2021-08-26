مي عمر لزوجها محمد سامي في عيد ميلاده: «أنت الدليل على وجود الرجال المثاليين»

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حرصت الفنانة مي عمر، على تهنئة زوجها المخرج محمد سامي، بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت على الصور قائلة: «عيد ميلاد سعيد أنت الدليل على وجود الرجال المثاليين. أحبك».

وكانت مي قد اعلنت نهاية شهر يوليو الماضي عن إصابتها بمرض غامض، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لها أمام أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي، وعلقت كاتبة: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحليلات والمختبرات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة».

يذكر أن آخر أعمال مي عمر، كان مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة السقا وأمير كرارة وشاركهما البطولة كل من أحمد مالك وأحمد داش والعمل كان من إخراج زوجها المخرج محمد سامي.