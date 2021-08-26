«دسوقي» يترأس الاجتماع الشهري لجامعة كفرالشيخ

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عقد مجلس جامعة كفرالشيخ، الخميس، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة اليوم الخميس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة والدكتور على صبري أمين عام الجامعة وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي إلى استمرار الجامعة في تسيير قوافلها التنموية والتوعوية الشاملة للمساهمة بفاعلية في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية.

وافق مجلس جامعة كفرالشيخ في اجتماعه على آليات تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية في ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

كما أكد رئيس الجامعة على ترشيد إستخدام الكهرباء وتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة المرافق خلال العُطلة الصيفية استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه وجه د .«دسوقي» التهنئة لأمين عام الجامعة الدكتور على صبري بمناسبة صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد.