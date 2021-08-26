شنّ حملات نظافة وتطهير محطات الصرف الصحي بدسوق

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شهدت مدن وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الخميس، حملات لرفع إشغالات، وأعمال نظافة، ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، ورى الاشجار والأحواض الزراعية، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، وغسيل الأرصفة، ومتابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي بعدد من القرى، وتطهير محطه1القديمة، وإنهاء مشكلة فرج الصائغ بالغطاس ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال السيد عبدالستار، رئيس مدينة دسوق، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع 65طن من قرية جماجمون وعزبة البوصة وكفر إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلى، بمشاركة 5 سيارات حمولة 5 طن وجرار زراعي ،و2لورد.

وأضاف أنه تابع أعمال مشروع الصرف الصحي بقرى أبطو وشابة ومحلة ابو على ومنية جناج ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية ومتابعة نسبة التنفيذ والأعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع ،كما تابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشباسية التابعة لقرية شابة ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية ،وتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منية جناج ومحطة الصرف الصحي.

وأكد أنه تابع تطهير محطه1القديمة ،وإنهاء مشكلة فرج الصائغ بالغطاس، واستكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة منها تقسيم الموظفين أمام جامع السودانيين، وشارع زاويه ابوالعز،وشارع جامع أبوراس.

دسوق

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