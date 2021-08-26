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بات طارق حامد وأحمد سيد زيزو على قمة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة الدورى العام مع الزمالك حتى الجولة رقم 33.

وعقب انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتى حسمها الفريق لصالحه بهدفين دون رد وتوج رسميا بلقب الدوري، اصبح الثنائي هما الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء.

أحمد سيد زيزو يتفوق على طارق حامد في عدد المباريات التي شارك فيها حيث تواجد زيزو مع الفريق في 32 مباراة بـ 2642 دقيقة منهم 30 مباراة كلاعب أساسي ومباراتين كبديل.

ويتفوق طارق حامد على زيزو في عدد الدقائق التي شارك فيها مع الزمالك والتي وصلت إلى 2684 دقيقة في 31 مباراة، حيث شارك في 30 مباراة كأساسي ومباراة واحدة كبديل.

وأحرز زيزو مع الزمالك حتى الآن 9 أهداف في مرمى أندية الاتحاد والبنك الأهلي وأسوان (هدفين) والمقاصة وغزل المحلة وسيراميكا والانتاج الحربي.

وأحرز طارق حامد هدف وحيد مع الفريق وكان أمام فريق سموحة.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.