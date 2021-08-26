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حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة بالدوري قبل مواجهة البنك الأهلى

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الزمالك حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة بالدوري قبل مواجهة البنك الأهلى حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة بالدوري قبل مواجهة البنك الأهلى

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي في بطولة الدوري حتى الآن 33 مباراة ولم يتبق سوى لقاء وحيد أمام البنك الأهلي والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

وحسم أبناء القلعة البيضاء لقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين وهو الفوز الذي ساهم في توسيع الفارق بينه وبين المنافس الأهلي إلى 6 نقاط قبل آخر جولة في المسابقة.

وطوال مشوار الزمالك في البطولة وحتى الآن نجح الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة في 17 مباراة من إجمالي 33 لقاء.

ويرصد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في السطور التالية المباريات التي نجح فيها الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة.

المقاولون العرب في الجولة الأولى وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين

مباراة سموحة في الجولة الثالثة وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين

مباراة طلائع الجيش في الجولة السادسة وانتهت بالفوز بثلاثية نظيفة

مباراة المصري في الجولة السابعة وانتهت بالفوز بهدف نظيف

مباراة الجونة في الجولة الثامنة وانتهت بالفوز بهدف نظيف

مباراة أسوان في الجولة التاسعة وانتهت بالتعادل السلبي

مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشرة وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين

مباراة دجلة في الجولة الرابعة عشر وانتهت بالتعادل السلبي

مباراة سيراميكا في الجولة الخامسة عشر وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين

مباراة الانتاج الحربي في الجولة السادسة عشر وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين

مباراة الجونة في الجولة الخامسة والعشرين وانتهت بالتعادل السلبي

مباراة أسوان في الجولة السادسة والعشرين وانتهت بالفوز بثلاثية نظيفة

مباراة المقاصة في الجولة السابعة والعشرين وانتهت بالفوز بهدف نظيف

مباراة المحلة في الجولة الثامنة والعشرين وانتهت بالفوز بثلاثية نظيفة

مباراة الاسماعيلي في الجولة الثلاثين وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين

مباراة دجلة في الجولة الحادية والثلاثين وانتهت بالفوز بهدف نظيف

مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين.

المصرى اليوم

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