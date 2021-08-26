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وصل اللاعب أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الهدف رقم 15 في مشوار بطولة الدوري وذلك بعد إحرازه الهدف الثاني للزمالك في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي.

وبهذا الرصيد من الأهداف احتل اللاعب المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري قبل الجولة الأخيرة بعد محمد شريف ومصطفى فتحي.

وأحرز بن شرقي أهدافه الـ 15 في 9 أندية حيث أحرز في مرمى أندية سموحة، وإنبي، وسيراميكا، والإنتاج الحربي هدفين ذهابا وإيابا بالإضافة إلى هدفين في المقاصة وهدفين في المقاولون العرب وهدف في مرمى كلا من المصري وغزل المحلة وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.