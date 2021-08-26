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الاتحاد السكندري يحصل على توقيع مدافع

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الاتحاد السكندري يحصل على توقيع مدافع الزمالك الاتحاد السكندري يحصل على توقيع مدافع

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نجح مسؤولى نادى الاتحاد السكندري، في الحصول على توقيع محمد عبدالسلام، مدافع الفريق الكروي الأول بنادى ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الدفاع السكندري استعدادا للموسم الجديد، جاء ذلك بناء على طلب من حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الاتحاد السكندري جلسة نهاية الأسبوع الجاري مع نظرائهم في الزمالك لتوقيع العقود وإنهاء الصفقة بشكل رسمي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل للعودة مرة أخرى للمشاركة، بعدما جلس على دكة البدلاء في ميت عقبة معظم فترات الموسم الجاري.

وجاء الاتفاق مع عبدالسلام، بعدما تأكد بقاء حسام حسن مع زعيم الثغر في الموسم المقبل، علما بأن العميد هو من طلب التعاقد مع اللاعب، وأصر عليه في ضوء الرغبة في تدعيم الخط الخلفي للاتحاد الذي يعانى من نقص كبير في الموسم الجاري بسبب الإصابات المتكررة، خاصة لمحمود رزق مدافع الفريق الأساسي.

المصرى اليوم

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