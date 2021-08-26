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كشف مصدر بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدري، عن سبب وجود اسم محمد صلاح ضمن القائمة التي أعلنها المدير الفني صباح اليوم وضمت 27 لاعبا استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وفقا المصدر في تصريحات حاصة لـ«المصري اليوم» الجهاز الفنى فضل وجود اسم محمد صلاح ضمن القائمة التي ضمت 27 لاعبا تحسبا لنجاح مساعى مسؤولى اتحاد الكرة في إنهاء أزمة رفض ليفربول سفر صلاح إلى القاهرة، خشية من تعرضه للحجز بالحجر الصحي لمدة 10 أيام عقب عودتة للندن وهو ما يهدد بغيابه عن مباريات فريقة بالدورى الإنجليزى.

وأضاف المصدر أن لدى الجهاز الفنى آمال كبيره في إنهاء الأزمة وتواجد صلاح في المباراتين المهمتين أمام أنجولا والجابون المقرر لهما مطلع الشهر المقبل.

كان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي ١ و٥ سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت القائمة ٢٧ لاعبا ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.. وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني.