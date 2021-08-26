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مانشستر سيتي عرض 5 نجوم كبار على توتنهام لضم هاري كين

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مانشستر سيتي عرض 5 نجوم كبار على توتنهام لضم هاري كين مانشستر سيتي عرض 5 نجوم كبار على توتنهام لضم هاري كين

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في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس عن أن نادي مانشستر سيتي قد عرض 5 نجوم من العيار الثقيل على نادي توتنهام اللندني من أجل الفوز بخدمات مهاجمه وهدّاف منتخب إنجلترا الأول هاري كين.

وأعلن هاري كين أمس الأربعاء بشكل رسمي عن بقائه في الموسم الجاري في صفوف فريقه توتنهام، بعد محاولات مكثفة من نادي مانشستر سيتي لضمه على مدار الأسابيع الماضية.

وكان دانييل ليفي، مالك نادي توتنهام قد اشترط الحصول على مبلغ 160 مليون يورو للموافقة على بيع الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية فقد عرض نادي مانشستر سيتي اللاعبين: البرازيلي جابرييل جيسوس، والإنجليزي رحيم ستيرلينج والجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا، والمدافع الشاب إيميريك لابورت، من أجل الحصول على الجوهرة هاري كين.

المصرى اليوم

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