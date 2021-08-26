بالأسماء.. بيراميدز يُطيح بـ13 لاعبًا في نهاية الموسم

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استقر مسؤولو نادي بيراميدز، على الإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري، لعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز قرروا الإطاحة بثنائي قلب الهجوم دودو الجباس والغاني جون أنطوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب تراجع مستواهما الفني.

كما قرر النادي السماوي، رحيل كل من الظهير الأيسر طارق طه وأحمد الشيخ وإبراهيم حسن والأوغندي لومالا عبده، بعد فشلهم في إثبات جدارتهم مع الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أحمد حمودي، بسبب الإصابات المتكررة للاعب وعدم استفادة النادي من خدماته الفنية طوال الموسمين الماضيين.

واستقر مسؤولو بيراميدز أيضًا على عدم عودة عمرو مرعي وحسام غانم «إيفونا» المعاران لصفوف طلائع الجيش، ومحمد فتحي، المعار للبنك الأهلي ورجب بكار، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، والبيروفي كريسيتان بينافينتي، الذي انتهت إعارته في نادي شارلرواه الفرنسي والمدافع الإيفواري ويلفريد كانون، الذي انتهت إعارته في صفوف الغرافة القطري.

ويسعى بيراميدز، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.