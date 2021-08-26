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«الجيزة» تعلن غلق شارع السودان كليًا لمدة 3 أيام اعتبارًا من الجمعة (تعرف على السبب)

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«الجيزة» تعلن غلق شارع السودان كليًا لمدة 3 أيام اعتبارًا من الجمعة (تعرف على السبب) «الجيزة» تعلن غلق شارع السودان كليًا لمدة 3 أيام اعتبارًا من الجمعة (تعرف على السبب)

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أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر تحديداً بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الاوسطى- الجزء الثانى) لمشروع محور الزمر، والذى يبدأ من كوبرى الخشب حتى مناطق أرض اللواء.

وقالت المحافظة في بيان، الخميس، إن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي لشارع السودان في الاتجاه القادم من أرض اللواء اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام، بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 حتى صباح الأحد الموافق 29/8/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال إبتداءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

ومن جانبه، كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالمتابعة الميدانية للاعمال وإزالة أي معوقات، لافتاً أن الادارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

1- القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب بإستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية بمسافة مايقرب من 50 م ثم السير يساراً والعودة مرة أخرى بشارع السودان واستكمال السير إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير.

2- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب بإستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الول العربية وصولاً حتى شارع السودان ثم استكمال السير يميناً بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

المصرى اليوم

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