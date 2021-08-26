غلق 21 مقهى و«كافية» ومطعم لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق بالفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 21 مقهى و«كافية» ومطعم بمدينة الفيوم، والطريق الدائري، وقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق المقررة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الفيوم واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت مناطق، قحافة والزملوطى والإعلام ودلة، ومنشاة عبدالله، وشارع مدرسة الزراعة، وطريق نادى قارون، والطريق الدائري، وميدانى عبدالرحيم شحاته وعبدالمنعم رياض، فضلاً عن تفقد قرية جرفس التابعة لمركز سنورس.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الجولة غلق وتشميع 3 مقاهٍ بقحافة، و2 كافية بطريق نادى قارون، وكافية بقرية الإعلام، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أسفرت الجولة عن غلق وتشميع 15 كافية ومطعم لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة، بواقع 8 مقاهٍ بمنشأة عبدالله، و2 مقهى بدار رماد، وكافية بالطريق الدائري، وآخر بميدان عبدالمنعم رياض، وثالث بقرية الإعلام، إضافة بكافيه بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، فضلاً عن مطعم بطريق نادى قارون لعدم التزام العاملين به بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المقررة، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.