غلق 21 مقهى و«كافية» ومطعم لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق بالفيوم

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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 21 مقهى و«كافية» ومطعم بمدينة الفيوم، والطريق الدائري، وقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق المقررة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الفيوم واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت مناطق، قحافة والزملوطى والإعلام ودلة، ومنشاة عبدالله، وشارع مدرسة الزراعة، وطريق نادى قارون، والطريق الدائري، وميدانى عبدالرحيم شحاته وعبدالمنعم رياض، فضلاً عن تفقد قرية جرفس التابعة لمركز سنورس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الجولة غلق وتشميع 3 مقاهٍ بقحافة، و2 كافية بطريق نادى قارون، وكافية بقرية الإعلام، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أسفرت الجولة عن غلق وتشميع 15 كافية ومطعم لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة، بواقع 8 مقاهٍ بمنشأة عبدالله، و2 مقهى بدار رماد، وكافية بالطريق الدائري، وآخر بميدان عبدالمنعم رياض، وثالث بقرية الإعلام، إضافة بكافيه بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، فضلاً عن مطعم بطريق نادى قارون لعدم التزام العاملين به بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المقررة، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.