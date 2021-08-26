محافظ الفيوم يستعرض آليات تمويل مشروعات الري الحديث للمزارعين

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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع ممثلي الري والزراعة والبنوك، آليات تمويل وتنفيذ مشروعات الري الحديث على أرض المحافظة، بهدف الحفاظ على مياه الري وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمحاسب خالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والمحاسب أحمد رمضان نائب مدير الائتمان بالبنك الأهلي المصري بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات تمويل مشروعات الري الحديث، والمساحات المستهدفة، والأراضي المنزرعة بأساليب الري الحديث، إضافة لأعمال تبطين المساقي المائية، وفوائدها على الانتاج الزراعي من جانب وتوفير مياه الري من جانب آخر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً آليات تنظيم الندوات التوعوية، والفئات المستهدفة، وطرح أفكار جديدة لتنفيذ تلك الندوات، والاعتماد على الشخصيات المؤثرة للتأكيد على التحول للري الحديث في ظل التحديات المائية، بجانب استعراض موقف كارت الفلاح الذكي، إضافة لمناقشة بعض المشكلات العالقة بشأن الأسمدة الزراعية بالجمعيات.

وأكد محافظ الفيوم، على التحرك بشكل أسرع للتوعية بأهمية الري الحديث، لتعريف المواطنين بمردوده الإيجابي بزيادة إنتاجية الفدان والحفاظ على خصوبة التربة وتوفير مياه الري، لافتاً إلى أن تمويل مشروعات الري الحديث من قبل البنكين الزراعي والأهلي بدون فوائد مقسطة على 10 سنوات، تبعاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقاً لمحددات واضحة وملزمة سواء للبنك أو المستفيدين، مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.

ووجه المحافظ بالتوسع في أعمال تبطين المجاري المائية بمركزي سنورس وأبشواي، والعمل للتغلب على تحديات الري بمختلف زمامات المحافظة، والتحرك من خلال مجموعات عمل لتوعية المواطنين لتجنب مشكلات الري بالغمر، مع العمل على تكثيف الندوات التنشيطية المصغرة للانطلاق منها للندوات الكبرى، مع الاستعانة بالشخصيات العامة والقيادات الطبيعية المؤثرة لنشر فكرة الري الحديث على أوسع نطاق.

وأكد محافظ الفيوم على فك التشابكات بشأن كارت الفلاح الذكي، مع العمل على التنسيق بين مسئولي مديرية الزراعة والبنك الزراعى المصري، لتسليم أكبر عدد من المستفيدين من العاملين بالقطاع الزراعي، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، مع توحيد المعلومة بين كافة الأطراف، موجهاً باعداد كشوف من قبل مسئولي البنك للمستحقين بكل جمعية زراعية وتسليمها لوكيل وزارة الزراعة.

وفي السياق نفسه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى ضرورة توحيد لغة الحوار مع المزارعين خلال تنظيم الندوات التوعوية، مع الاستعانة بأصحاب الملكيات الكبيرة الذين طبقوا نظم الري الحديث بأراضيهم لعرض تجربتهم على المزارعين، لافتاً إلى أنه يتم رى 10 % فقط من الأراضي الزراعية بالفيوم بنظم الري الحديث بمساحة 43 ألف فدان، وتم تجهيز 16 ألف فدان على ترعة قوته لتروى بالأساليب الحديثة.

واستعرض نائب المحافظ، بعضاً من التداخلات والتشابكات الخاصة بالأسمدة الزراعية، وآليات توزيعها بالجمعيات، فضلاً عن الأراضي الخاصة بالمشاتل التابعة للزراعة، والعمل على الاستفادة منها في المشروعات الخدمية والتنموية، من خلال إنشاء مجمعات خدمية أو زراعية أو صناعية، تبعاً لمتطلبات واحتياجات كل منطقة.