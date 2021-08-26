إطلاق مبادرة «بيئتنا رحيمة» للتعامل الآمن والإنساني مع «الكلاب الضالة» ببني سويف

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ناقش المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مع السكرتير العام نتائج الاجتماع التنسيقي، بشأن تنفيذ مبادرة «بيئتنا رحيمة»، والمزمع إطلاقها بالتعاون بين المحافظة والمجلس الوطني للشباب وجمعية «CR»، وتستهدف التعريف بالطرق الآمنة والإنسانية واستخدامها في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، من خلال توفير الحماية للمواطنين من الكلاب التي تشكل خطراً على أمنهم وسلامتهم ،وتطعيم الكلاب ضد مرض السعار وتحجيم اللجوء إلى طرق تقليدية في التعامل مع الظاهرة، والتحكم في أعدادها للحفاظ على التوازن البيئي.

أشار اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، إلى أنه قد تم عقد اجتماع في هذا الجانب، والذي تناول استعراض محاور وآليات تنفيذ المبادرة ومراحلها الزمنية والمكانية وتوزيع المهام والأدوار على الجهات والكيانات المشاركة في تنفيذ المبادرة، حيث تم الاتفاق على البدء في التنفيذ بمدينة بني سويف، كخطوة أولى ونقطة البداية، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل للانتشار في أماكن مختلفة من المدينة العاصمة، معها الأمصال والتطعيمات التي يتم توفيرها بالتعاون بين الجمعية والمجلس والتضامن والمجتمع المدني«وبمشاركة الطب البيطري في توقيت واحد»على أن يتم تطعيم الكلاب المتواجدة بالمكان،ويفضل حضور بعض المواطنين وخاصة الأطفال لطمأنتهم وليعتادوا على التعامل برفق مع الحيوان دون خوف أو أذى.

وتم الاتفاق على قيام الطب البيطري بعمل ندوات توعوية عن كيفية الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان،والتي تنتقل من الحيوان وتزيد عن 200 مرض،من خلال التعريف بتلك الأمراض وأساليب الوقاية وطرق التعامل معها، بالإضافة إل التنسيق بين الزراعة والتضامن الاجتماعي والتعليم ،لعمل لقاءات وندوات توعوية تستهدف السيدات الريفيات في المدارس الحقلية والطلاب في المدارس والمواطنين في القرى والمدن للتعريف بالمبادرة وشرح أهدافها،وجذب متطوعين جدد للمشاركة فيها ودراسة دمج المتطوعين من جمعية «CR» والمجلس الوطني للشباب في فرق التوعية البيئية التي يتم تنفيذها ضمن خطط وجهود الإدارة العامة للبيئة لتوعية تلاميذ المدارس،وبحث الاستفادة من إشراك متطوعات من مكلفات الخدمة العامة في الحملات التوعوية في هذا الشأن.