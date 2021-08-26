أخبار عاجلة

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن"

Print
"نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن" "نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن"
استغلّ حصول إسرائيل على معلومات عن برنامج إيران النووي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.

وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ" اليوم".

وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها

لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها

روسيا: سندرس مسألة الاعتراف بسلطة «طالبان» في أفغانستان بعد تشكيل حكومة ائتلافية هناك

روسيا: سندرس مسألة الاعتراف بسلطة «طالبان» في أفغانستان بعد تشكيل حكومة ائتلافية هناك