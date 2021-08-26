خصّصته للأماكن النائية.. جنوب أفريقيا تحول قطارًا إلى مركز تلقيح ضد "كورونا"

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عزوف المواطنين يحبط جهود الحكومة لتسريع التطعيم

حوّلت جنوب أفريقيا محطّة قطارات مهملة مركزًا للتلقيح ضدّ "كوفيد-19" مع قطار يؤمّن اللقاحات إلى المناطق النائية في هذا البلد الأكثر تأثّرًا بالجائحة في القارة الأفريقية.

وانتظر نحو 15 شخصًا في هدوء دورهم على الرصيف، جالسين على كراسي بلاستيكية قبل الصعود إلى عربة القطار واحدًا تلو الآخر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يتلقّ اللقاح سوى ما ينوف على 14 في المئة من إجمالي سكان البلد البالغ عددهم 59 مليونًا، وبغية تسهيل النفاذ إلى الخدمات الصحية ذات الصلة، خصّصت شركة المواصلات العامة "ترانسنيت" قطارًا سمّته "ترانسفاكو" لتوفير اللقاحات في المناطق النائية خصوصًا.

وأوضح بابالو موكوانا المسؤول عن القطار الذي يقف لأسبوعين في سبرينغز على بعد حوالى خمسين كيلومترًا من جوهانسبورغ، تحرص الحكومة على تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين على وجه السرعة، لكن أقلّ من مئة شخص يحضرون إلى الموقع كلّ يوم.

وبعدما جهدت الدولة للحصول على لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19"، وتأخّرت كثيرًا في حملة التلقيح، باتت السلطات تواجه إحجامًا من السكان.

ومن المخاوف الأكثر شيوعًا في البلد الأكثر تأثّرًا بالإيدز في العالم معرفة، إن كان للقاح أيّ آثار على علاج فيروس نقص المناعة البشرية بمضادات الفيروسات العكوسة.

ومن العوامل الأخرى التي تجعل الشباب يتردّدون في أمر اللقاح: تفادي استهلاك الكحول بعد التطعيم الموصى به.