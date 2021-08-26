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في إطار النشاط الصيفي لاتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس تحت رعاية د محمود المتينى رئيس الجامعة، د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود مصطفى مرتضى عميد الكلية، قام الفريق المسرحي بالكلية بتقديم عرض مسرحي بعنوان: «رصد الخان» من تأليف محمد على إبراهيم وإخراج كريم أدريانو .

وأعربت د. حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب عن سعادتها الغامرة بحضور العرض واثنت على الفريق المسرحي بالكلية الذي قدم عرض متناغم ومتكامل الجوانب الفنية من حيث جودة التأليف والإخراج والأداء التمثيلي للفريق وجودة المكونات الفنية للعرض كالإضاءة والصوت والديكور .

وجسد العرض فكرة الرمزية في الصراع الأزلى بين البشر الذي يمثله ( ابن غانم ) وهو الشخصية المحورية في العرض الذي يرمز إلى ( ابن آدم )، وتدور الأحداث في مكان يسمى «الخان» يتواجد به سبعة أشقاء يتنازعون ويتقاتلون من أجل الوصول إلى كنز قارون بالأرض السابعة، واستغرق العرض حوالي ساعتين وسط إعجاب وتفاعل الحضور .

«رصد الخان» على مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس

«رصد الخان» على مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس

«رصد الخان» على مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس

«رصد الخان» على مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس