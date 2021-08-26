جو طراد بـ«100 وش» في أحدث مسلسلاته «ع الحلوة والمرة»

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ينتظر الفنان جو طراد عرض أول حلقات مسلسله الجديد «ع الحلوة والمرة»، الأحد، عبر شاشة قنوات أم بي سي 4، ومنصة شاهد الرقمية.

المسلسل بطولة نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور على، هادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة وآخرين، تولى إعداد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك.

ويقول جو طراد في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «أن ع الحلوة والمرة عمل متكامل، القصة مختلفة وجديدة وسرية، الاحداث حلوة، متوازن، الدراما والكوميديا في الاحداث بمحلها، الحلقات غنية، مليئة بالاحداث، العائلة سوف تتأثر فيه، العلاقات الإنسانية جميلة وراقية، يدرس على مستوى السيناريو صراحة، وكأنه مدرسة، بطريقة فريدة، كل ممثل حصل على حقة ككاركتر، كل شخصيات العمل متصلة ببعضها البعض» .

وعن الكاركتر الذي يجسده ضمن الاحداث قال: «هو وسام، هادئ الطباع، ولديه كل ما يحلم به من مال وجاه ونفوذ، وعلاقات كتيرة وهو يحب الحياة، والنشاطات والرياضة والسرعة، لكنخ يحمل أكثر من وجه». ويلفت إلى أن «علاقته جيدة بعائلته، وفي الوقت نفسه يمكن القول أنه الشاب المثالي، ويجرب أن يكتشف مدى قدرته على أن يخوض علاقة جدية». ويشير إلى «أن وسام يحاول أن تكون لديه حياة طبيعية، ويبحث عن التغيير في حياته من أجل والدته على وجه الخصوص».

ويضيف بالقول أن «كارمن لبس هي والدتي في العمل، وباميلا الكك شقيقتي، وهذه عائلة لطيفة ومنسجمة مع بعضها البعض، والأم قريبة من أبنائها، كما أن العلاقة بين الأخ وأخته جيدة، ووسام هو الشاب الأنيق دوماً، ويمكنني القول أن هذا أول دور بالنسبة لي يكون الاهتمام فيه كبير بالأزياء والموضة». ويعرب عن سعادته بالمشاركة في بطولة عمل يجمع بين قصص الحب والأجواء الطريفة والكوميدية، «وهو قلما نراه في الدراما لأن التركيز يكون عادة على الثنائيات والعلاقات بين شاب وفتاة والصراعات التي تشهدها علاقتهما بشكل أساسي».

ويغوص بالكلام عن شخصية وسام، فيقول أن «هذا الشاب هو بمئة وجه ووجه، وسيكون لكل من المشاهدين وجهة نظره به وحكمه الخاص عليه، وسأكشف للمشاهد بأن ثمة حدثاً معيناً يحصل مع وسام يجعله يتغير، سيكون للأسوأ عند البعض وللأفضل للبعض الآخر لاعتباره يطالب بحقه». كل هذه الأمور سيضاف إليها علاقته بوالده الذي هجهرهم وتركهم برعاية والدتهم فقط.