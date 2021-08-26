دانا مارديني: محمد خير عوضني عن حنان والدي رحمه الله في «ع الحلوة والمرة»

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تنتظر الفنانة دانا مارديني عرض أول حلقات مسلسله الجديد «ع الحلوة والمرة»، الأحد، عبر شاشة قنوات أم بي سي 4، ومنصة شاهد الرقمية.

المسلسل بطولة نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور على، هادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة وآخرين، تولى إعداد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك.

وتقول دانا مارديني في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «متحمسة جدًا للمسلسل لأنه حالة جديدة بالنسبة لي، شخصية فرح التي أجسدها لذيذة، ممتعة، جدية طموحة، ناضجة، مسؤولة، قوية، حنونة، طيبة، انفعالية، من قراءتي الأولى لها أحببتها، مشاعرها كلها خارجية، فيها كل شيء مغري لأي ممثل، مشاهدي مع كل أبطال المسلسل، خاصة نيكولا ونور على، محمد خير الجراح، ما بعرف أي مشهد كان صعب، العمل كان صعب جدًا كله بشكل عام، لكنه مستفز وممتع للممثل، كل شيء صعب حلو».

وعن تعاونها مع نيكولا معوض قالت: «هو شخصية حبيبي فرح، ريان الذي يغيب عن ليلة زفافهما، ويتسبب لها في صدمة كبيرة، لتعيش حياتها وتركز في شغلها فقط».

وعن أهم مشاهدها في العمل قالت: «هي التي تجمعني بوالدها صلاح الذي يقدم دوره محمد خير الجراح، وهو الأب الحنون الذي كرّس حياته لابنته، ويمكنني القول أنه يعوّضني عن حنان والدي رحمه الله، بيننا نقاش وحب، ثم شريهان والدة ريان التي تقدم دورها سلمى المصري، وهي امرأة كانت واضحة ومكشوفة منذ البداية، ولم تخفِ فكرة أنها ترفض لابنها زوجة تقل عنه لجهة المستوى المادي، لذا اختارت لانا (باميلا الكك)، لكنني سأفصل بين شريهان الشخصية وسلمى الإنسانة، لأقول بأن هذه الممثلة استثنائية، ومتعة العمل معها لا تضاهى وهي أم حنون لنا جميعاً في موقع التصوير، وهناك أيضاً آية (نور علي) وهي الصديقة المقرّبة جداً من فرح، ومعها دائماً عالحلوة والمرة».