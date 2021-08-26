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ضمن «عينك في عنينا».. إطلاق قافلة لمكافحة مسببات العمي بقرية الحمام ببني سويف السبت

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ضمن «عينك في عنينا».. إطلاق قافلة لمكافحة مسببات العمي بقرية الحمام ببني سويف السبت ضمن «عينك في عنينا».. إطلاق قافلة لمكافحة مسببات العمي بقرية الحمام ببني سويف السبت

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه تقرر تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة (عينك في عيننا)، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح .

وأصدر المحافظ، الخميس، توجيهات لمسؤولى التعليم والصحة بتوفير كافة التجهيزات وتقديم التيسيرات اللازمة للقافلة التي سيتم تنظيمها يوم السبت القادم 28 أغسطس الجاري بمدرسة قرية الحمام مركز ناصر، بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والتضامن، حيث تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي في مناطق تجمعاتهم وتوزيع الأدوية على من «يثبت طبياً» احتياجه لها، بجانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم التدخل الجراحي.

المصرى اليوم

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