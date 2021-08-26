حملات للنظافة ورفع الإشغالات من الشوارع وإزالة التعديات في مدينة الحامول

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نظم مجلس مدينة الحامول حملات للنظافة ورفع الإشغالات من الشوارع وإزالة التعديات ومراجعة أغطية الصرف الصحي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه تابع أعمال مراجعة غرف الصرف الصحي، وتم إصلاح كسر غطاء غرفة من الغرف حفاظًا على أرواح المواطنين والأطفال، وأنه تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة موجهًا بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، بحضور أيسر عبدالرحيم، نائب رئيس المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف القصيف، أنه تم كنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات وتحميلها إلى المقالب العمومية، كما تم إزالة التعديات على الشوارع والارصفة، لعودة الانضباط، وتنظيم حركة المرور بدوران أبو النور وشارع العاشر من رمضان وامتداد شارع ابو بكر الصديق.