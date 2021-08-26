التحفظ علي 15 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 15،609 لتر زيوت سيارات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبطها داخل مخزن غير مرخص قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات «بدون ترخيص»، لحيازته كمية كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات قبل ترويجها بالأسواق.

وبمداهمة المخزن القي القبض على المدير المسؤول ويتفتيشه عثر على 15،609 لتر زيوت سيارات بدون بيانات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.