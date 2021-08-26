أخبار عاجلة

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

التحفظ علي 15 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

Print
التحفظ علي 15 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية التحفظ علي 15 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 15،609 لتر زيوت سيارات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبطها داخل مخزن غير مرخص قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات «بدون ترخيص»، لحيازته كمية كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات قبل ترويجها بالأسواق.

وبمداهمة المخزن القي القبض على المدير المسؤول ويتفتيشه عثر على 15،609 لتر زيوت سيارات بدون بيانات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السلع التموينية» تتعاقد على 63 ألف طن زيت لتعزيز الرصيد الاستراتيجي

«السلع التموينية» تتعاقد على 63 ألف طن زيت لتعزيز الرصيد الاستراتيجي

وزارة التموين: 28 سلعة تُصرف للمواطنين على البطاقة ورقابة ‏مشددة على منافذ الصرف

وزارة التموين: 28 سلعة تُصرف للمواطنين على البطاقة ورقابة ‏مشددة على منافذ الصرف

"البلدية والقروية" تشدد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم

"البلدية والقروية" تشدد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم

«بينها لحوم فاسدة وسلع مجهولة».. شرطة التموين تضبط 1312 قضية متنوعة خلال 24ساعة

«بينها لحوم فاسدة وسلع مجهولة».. شرطة التموين تضبط 1312 قضية متنوعة خلال 24ساعة