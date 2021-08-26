المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة طالب بالإكراه في البساتين

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بسرقة طالب بالاكراه في البساتين.

البداية تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من المجنى عليه بتعرضه لسرقة بالاكراه، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وألقى القبض على المتهم، وعثر بحوزته على مواد مخدرة، وتبين أنها بقصد التعاطي، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه واحالت لمحكمة الجنايات

تبين من التحقيقات أن «المتهم استوقف المجنى بدائرة قسم شرطة البساتين، وأشهر سلاحًا أبيضًا في وجهه، فبث الرعب في نفسه، وتمكن بتلك الوسيلة من شل حركته وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده».

وأحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات، ووجهت له تهمه السرقة بالإكراة وحيازة سلاح أبيض، التي أصدرت الحكم السابق.