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الإمارات تدين استهداف الحوثي الإرهابي الخميس بطائرة مفخّخة

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الإمارات تدين استهداف الحوثي الإرهابي الخميس بطائرة مفخّخة الإمارات تدين استهداف الحوثي الإرهابي الخميس بطائرة مفخّخة
حثّت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة

الإمارات تدين استهداف الحوثي الإرهابي الخميس بطائرة مفخّخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة على مدينة خميس مشيط، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتّخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية كل لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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