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سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة المقاصة فى ختام الدورى

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سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة المقاصة فى ختام الدورى سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة المقاصة فى ختام الدورى

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، اليوم الخميس، وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة أسوان تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع المقاصة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره أسوان وإغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة القادمة التى ستقام مساء السبت المقبل أمام المقاصة من اجل تأكيد الجدارة بحصد المركز الثالث هذا الموسم.

وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة المقاصة، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين رغم نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة.

وسيقوم الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة المقاصة وبيراميدز التى أقيمت فى الجولة الماضية لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة وأنها المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم.

هذا ويواصل الجهاز الفنى تأهيل حسام حسن هداف الفريق العائد من تجربة احترافية فى الدورى الليبى تمهيدا للاستعانة به خلال مباريات الكأس القادمة خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى منذ بداية الموسم.

ويحتل سموحه المركز الثالث برصيد 53 نقطة حصدها من الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 17 وخسارة 4 لقاءات فقط وأحرز لاعبوه 54 هدفًا وسكنت شباكه 41 هدف فقط، ويأتى فى المرتبة الثالثة من حيث قوة الدفاع والهجوم خلف الأهلى والزمالك.

المصرى اليوم

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