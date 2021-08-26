باميلا الكيك لـ«المصري اليوم»: «ع الحلوة والمرة» مسلسل جديد على الدراما العربية

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تنتظر الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عرض أول حلقات مسلسله الجديد «ع الحلوة والمرة»، الأحد، عبر شاشة قنوات أم بي سي 4، وإحدى المنصات الرقمية.

المسلسل بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، جو طراد، نور على، هادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة وآخرين، وتولى إعداد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك.

وقالت باميلا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المسلسل جديد على الدراما العربية، أجسد من خلاله حالة خاصة لم أعيشها من قبل من خلال شخصية لانا التي تعيش الحلوة والمرة في حياتها وعلاقاتها، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنسانة فريش، محبة للحياة، عاشقة للحب، طلعت البنت اللذيذة اللي جوايا صراحة، يضم مجموعة كبيرة من الممثلين كان بينا منافسة قوية طوال أيام التصوير، كل منا كان يبحث ويعمل على تطوير نفسه واداءه لتقديم الأفضل أمام الكاميرا، رغم كل الصعوبات والتصوير في أجواء كورونا وسط إجراءات احترازية كبيرة ومشددة، إلا ان الكواليس كانت جميلة وممتعة، وان شاء الله يستمتع الجمهور بمشاهدته للمسلسل ويحقق صدى كبير».

وعن أكثر شيء مرهق لها في المسلسل قالت: «من أصعب الأمر التي واجهتها في المسلسل هو انني ببعض أيام التصوير كان مطلوب مني حفظ قرابة 60 مشهد وهو أمر بمنتهى الصعوبة، خاصة أن كل منهم في مرحلة مختلفة بعضها في الحلقات الأولى والبعض الاخر في النهايات، وبالتالي كان مطلوب مني الحفظ والمعايشة مع أكثر من حالة وموقف في 24 ساعة، وهو أمر مرهق جدًا بدون شك، وتلك طبيعة الدراما الطويلة، والحفاظ على الحالة النفسية والإنسانية طوال الحلقات وايام التصوير، صعب لكنه بالتأكيد يمثل متعة كبيرة لي كممثلة».

وأوضحت: «استفدت كتير من مشاركتي في المسلسل، طموحاتي أصبحت أكبر، أبحث عن مزيد من التنوع والجرأة في الأفكار التي اتناولها في اعمالي القادمة، منحني طاقة إيجابية واكيد بعد شخصية لانا سأجسد دور مهم أثق في ذلك».

وعن وقوفها امام الفنان نيكولا معوض الذي يجسد دور حبيبها، أكدت باميلا: «نيكولا صديق على المستويين الشخصي والفني، أقدره وأحترمه، وألاحظ مدى اجتهاده على كافة المستويات كي يطوّر نفسه وأدواته. ولا أخفي أنني أغار منه، ومن إصراره ونجاحه».