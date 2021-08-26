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200 مليون ريال لتسوية خلافات بين "أمانة مكة" وشركات الاتصالات

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200 مليون ريال لتسوية خلافات بين "أمانة مكة" وشركات الاتصالات 200 مليون ريال لتسوية خلافات بين "أمانة مكة" وشركات الاتصالات
امتدت لـ 7 سنوات.. وتتعلق بعقود إنشاء وتشغيل أبراج لشبكة الجوال

200 مليون ريال لتسوية خلافات بين

أنهت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، تسوية عدد من المواقع التابعة لشركات الاتصالات بالعاصمة المقدسة وقامت بتجديد عقود إنشاء وتشغيل أبراج الجوال المُتعثرة منذُ سبع سنوات ماضِية.

وقال مدير عام تنمية الاستثمارات البلدية المهندس متعب بن سعد العتيبي: الأمانة تسعى لإيصال خدمات الاتصالات في العديد من المواقع في العاصمة المقدسة وضواحيها عبر زيادة وصول شبكات النطاق العريض للأفراد، وبما ينسجم مع مستهدفات المملكة وخططها الطموحة.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات؛ لتطوير الخدمات في مجال الاتصالات وتنفيذ أبراج الاتصالات بأشكال جمالية مختلفة وتحسين مستوى الخدمات لمختلف المشاريع التقنية.

وأضاف "العتيبي": الأمانة قامت بإبرام اتفاقيات مع مقدمي خدمات الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية (شركة الاتصالات STC، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتكاملة، و شركة توال) والتي أبرمت لحل مشكلة تعذر تحصيل مستحقات المواقع المؤجرة للشركات نظير الخلاف الذي كان قائماً حيال القيم الإيجارية، حيث إن هذا الاتفاقيات ستشمل تحصيل المبالغ لأكثر من 600 موقع بمبلغ إجمالي يقارب الـ 200 مليون ريال.

وأكَّد دعم أمانة العاصمة المقدسة للشركات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والعمل على إيجاد بُنية تحتية قوية لمختلف المشاريع، إضافةً إلى تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بالقطاع لرفع جودة الخدمات المقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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