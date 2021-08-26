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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11128 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11128 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11128 نقطة
بتداولات بلغت 4 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 28.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11128.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 225 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وشمس، والوطنية، والعالمية، والخليجية العامة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الدوائية، وباعظيم، وجبسكو، وبدجت السعودية، وباتك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.34%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والخليجية العامة، والإنماء، والتصنيع، والأندلس؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومهارة، وسابك، وشمس، والإنماء؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 116.39 نقطة ليقفل عند مستوى 24521.65 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1717 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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