كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ تشارك في مسابقة عالمية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفرالشيخ بعدد 5 فرق (بإجمالى 15 طالبا من الفرقتين الأولى والثانيه)، في واحده من أهم وأكبر المسابقات العالميه لحل مشاكل العالم الحقيقي (real-world problems) هي مسابقة البرمجة الجماعية الدولية The International Collegiate Programming Contes (ICPC)، والتى انعقدت في الأكادميه العربيه للعلوم والتتكنولوجيا والنقل البحرى بأبوقير.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعى، إن مسابقة البرمجة الجماعية الدولية (ICPC) هي مسابقة البرمجة العالمية الأولى التي تجريها جامعات العالم وتساعد هذه المسابقه على تعزيز التعاون والإبداع والابتكار والقدرة على الأداء تحت الضغط من خلال التدريب والمنافسة.

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بفريق كلية الذكاء الإصطناعي المشارك في المسابقة، مشيرا إلى قدرة طلاب الجامعة المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات وتحقيق الفوز بمراكز متقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية الدولية في مختلف المجالات.