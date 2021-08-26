أخبار عاجلة

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ تشارك في مسابقة عالمية

Print
كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ تشارك في مسابقة عالمية كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ تشارك في مسابقة عالمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفرالشيخ بعدد 5 فرق (بإجمالى 15 طالبا من الفرقتين الأولى والثانيه)، في واحده من أهم وأكبر المسابقات العالميه لحل مشاكل العالم الحقيقي (real-world problems) هي مسابقة البرمجة الجماعية الدولية The International Collegiate Programming Contes (ICPC)، والتى انعقدت في الأكادميه العربيه للعلوم والتتكنولوجيا والنقل البحرى بأبوقير.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعى، إن مسابقة البرمجة الجماعية الدولية (ICPC) هي مسابقة البرمجة العالمية الأولى التي تجريها جامعات العالم وتساعد هذه المسابقه على تعزيز التعاون والإبداع والابتكار والقدرة على الأداء تحت الضغط من خلال التدريب والمنافسة.

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بفريق كلية الذكاء الإصطناعي المشارك في المسابقة، مشيرا إلى قدرة طلاب الجامعة المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات وتحقيق الفوز بمراكز متقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية الدولية في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي