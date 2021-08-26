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شاركت غرفة الصناعات الغذائية في المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لطب الأطفال الذي عقد في مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 اغسطس 2021، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها.

وعرض الدكتور رضا عبدالجليل مدير الشؤون الفنية بالغرفة محاضرة علمية بعنوان: «اللبن الصحي الآمن للمستهلك»، في إطار أنشطة وفعاليات الحملة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والراسخة في ذهن المستهلك المصرى عن اللبن المعبأ والتوعية بأخطار تداول الالبان السائبة مجهولة المصدر.

وأشادت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بنتائج الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها، وآثارها الإيجابية حيث ساهمت في زيادة وعي المستهلك بالألبان المعبأة المنتجة طبقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية السليمة، كما غيرت من ثقافة ووجهة نظر المستهلكين ومعتقداتهم الخاطئة بأن اللبن المعبأ ليس طبيعيا ويحتوي على مواد حافظة، بالاضافة إلى ارتفاع سوق اللبن المعبأ المعامل حراريًا من 12% في 2007 إلى حوالى 55% في 2020.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، الخميس، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، يعمل جاهدًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري توفيرًا للفاتورة العلاجية للدولة التي تتسبب بها الألبان العشوائية غير المعالجة حرارياً وغير المعبأة ومجهولة المصدر في أجزاء كبير منها.

وأشار «الجزايرلي»، إلى أن الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها بدأ التفكير فيها في 2007 بتكليف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بإجراء دراسة علمية ميدانية لمعرفة الحالة الصحية للبن الخام المتداول في الأسواق في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث أظهرت النتائج ارتفاع العدد الكلي للميكروبات والتلوث بالفورمالين والمبيدات والمعادن الثقيلة والغش بالزيوت النباتية والكشف عن الميكروبات المسببة للأمراض.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أنه تم إجراء تحديث الدراسة 2009 وعرضت النتائج على وزارة الصحة وكان من أهمها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وشركة تتراباك لتنفيذ حملة قومية للتوعية بسلامة الالبان ومنتجاتها تحت شعار «اللبن المعبأ هو الامان ووزارة الصحة هي الضمان»، وتم الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.